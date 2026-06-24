Skansens älg har fått tvillingar

De båda tjurkalvarna föddes i slutet av maj. De har rödbrun päls och kommer att följa sin mamma under det kommande året.

Redan kort efter födseln kan älgkalvar stå på benen och röra sig tillsammans med kon.

– Det är alltid lika glädjande när det föds älgkalvar på Skansen. Att det blev två kalvar i år är extra roligt. Älgen har en särskild plats i den svenska naturen och många av våra gäster ser fram emot att möta just älgar när de besöker Skansen. Samtidigt ger kalvarna oss en fin möjlighet att väcka nyfikenhet för och sprida kunskap om ett av Sveriges mest ikoniska djur, säger Henrietta Seward, chef för vilda djurgruppen på Skansen.

Älgen är den svenska skogens största djur och har på många sätt blivit ett symboldjur för Sverige. Tidigare i år rödlistades arten för första gången i landet.

Enligt Skansen speglar rödlistningen att den svenska älgstammen har minskat under en längre tid, även om älgen fortfarande är vanlig i stora delar av landet.