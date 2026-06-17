Högerns jubel när EU röstar för "massutvisningar"

Resultatet i onsdagens omröstning blev 418 ja-röster, 218 nej-röster och 30 nedlagda.

Förslaget stöddes brett av högern, medan socialdemokraterna, vänstern och de gröna i huvudsak röstade emot.

Reglerna öppnar bland annat för återvändandehubbar i länder utanför EU. Systemet innebär att den som fått ett återvändandebeslut kan skickas till ett avtalat land utanför unionen, även utan personlig anknytning dit.

Efter omröstningen applåderade, jublade och kramades ledamöter från högerblocket i kammaren. Vänsterledamöter svarade med rop om att "skämmas".

Done deal: Mass deportations from Europe will soon become reality✈️ pic.twitter.com/rQ66WpZL3P — Charlie Weimers MEP 🇸🇪 (@weimers) June 17, 2026

Den svenske SD-ledamoten Charlie Weimers firar beslutet i sociala medier.

– Idag är en bra dag för Europa. Europaparlamentet röstade nyss igenom en ny politik för utvisningar av illegala invandrare. Det blir återvändandehubbar, det blir inreseförbud, det blir längre förvarstider. Så att vi kan utvisa fler illegala invandrare, säger han i en video.

Han konstaterar också att vänsterns protester inte räckte.

– Nu är det upp till Sverige och andra medlemsstater att bygga stora, vackra, återvändandehubbar i olika delar av världen så att signalen till potentiella illegala invandrare är tydlig: Om du försöker ta dig in i Europa illegalt så kommer Europa aldrig att bli ditt hem, säger han.

Look how glum left-wing MEPs look after the Return Directive was passed.



This alone should give you hope. pic.twitter.com/LalndkK4qu — Inevitable West (@Inevitablewest) June 17, 2026

Förordningen innebär även att personer med utvisningsbeslut måste samarbeta med myndigheterna. Den som vägrar ska kunna tas i förvar i upp till 24 månader, och i vissa fall 30 månader.

Länder som inte tar emot sina egna medborgare kan enligt förslaget pressas med åtgärder riktade mot exempelvis visum, bistånd och handel, enligt El País.

Förordningen ska nu formellt godkännas av medlemsländerna. Enligt El País väntas det steget gå igenom.