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SMHI varnar: Kan bli upp till 35 grader

Publicerad 25 juni 2026 kl 11.11

Inrikes. Södra Sverige går in i flera dagar med kraftig hetta. SMHI har skärpt sin varning och på vissa håll kan temperaturen närma sig 35 grader.

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Värmen slår till på torsdagen. I delar av Blekinge, Kronoberg och Kalmar län gäller orange varning från klockan 14.

– Flera platser väntas nå över 30 grader, kanske upp mot 35 grader. Det ser vi inte varje dag, säger SVT:s meteorolog Marcus Sjöstedt.

SMHI varnar för att hettan kan bli besvärlig under flera dygn.

"Dagstemperaturen väntas, på många platser, nå minst 33 grader under flera dagar vilket kan göra det svårt att svalka sig", skriver SMHI på sin hemsida.

Myndigheten varnar också för att värmen kan påverka rälsen, med förseningar och inställda avgångar som följd.

På fredagen blir området större. Då gäller gul varning i stora delar av södra Sverige, från Skåne upp till Linköping i öster och Skövde i väster.

Bakgrunden är den värmebölja som redan pressat upp temperaturerna i Europa. I Frankrike har det varit över 40 grader de senaste dagarna.

SMHI uppmanar människor att vara uppmärksamma på kroppens varningssignaler och försöka hitta sätt att svalka sig.

"Även nätterna väntas bli varma vilket försvårar möjligheten att vädra ur", skriver SMHI.

Varningen gäller till söndag kväll. Först efter helgen väntas temperaturerna gå ned.

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