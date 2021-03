Socialstyrelsen: Corona tredje vanligaste dödsorsaken

Totalt dog 46.277 personer mellan juli och december i fjol, vilket var en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Sammanlagt 12.800 dödsfall inträffade i hjärt- och kärlsjukdomar, 11.500 i tumörer och 3.503 i covid-19.

­Den ökade smittspridningen under slutet av året ledde till att covid-19 var den näst vanligaste dödsorsaken under december månad.

Närmare 94 procent av de som avled i covid-19 var över 70 år, att jämföra med drygt 89 procent under första halvåret. Totalt 6 personer var under 20 år varav 4 barn i åldern 0-17 år. Det kan jämföras med att det i genomsnitt dog drygt 3 barn per år i influensa 2015-2019.

De flesta dödsfall till följd av covid-19 inträffade på sjukhus eller på särskilt boende. Dödsfall bland kvinnor med covid-19 skedde i något större utsträckning på särskilt boende, 47,3 procent, medan män oftare avled på sjukhus, 60,8 procent.

De dödsorsaker som i övrigt dominerade under andra halvåret var demenssjukdomar, lungsjukdomar och dödsfall till följd av yttre orsaker, till exempel fallolyckor, trafikolyckor och förgiftningar.

Oron för att pandemin skulle leda till att fler tar sitt liv får dock inget stöd i den preliminära statistiken. Hittills har under 500 fall av självmord rapporterats, att jämföra med 651 under motsvarande period 2019. Självmordsstatistiken men även övriga dödsfall som utreds som yttre orsaker, kan dock vara osäkra i den preliminära statistiken.

Preliminärt har 97.839 dödsfall rapporterats in till dödsorsaksregistret 2020 varav 9.143 till följd av covid-19. För cirka 2.500 dödsfall väntar Socialstyrelsen på dödsorsaksintyg så fördelningen av dödsorsaker kan ändras. Officiell dödsorsaksstatistik för hela året 2020 publiceras i juni.