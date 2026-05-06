Spanien: Israel släpper svensk arab

Publicerad 9 maj 2026 kl 14.33

Utrikes. Palestinaaktivisten Saif Abukeshek – en arab med svenskt och spanskt medborgarskap – kommer att släppas av Israel inom några timmar. Det uppger Spaniens regering.

Den spanske utrikesministern José Manuel Albares säger till medier i Madrid att Saif Abukeshek bara är en kort tid från att släppas av Israel.

Israel kidnappade honom och en brasiliansk aktivist på internationellt vatten under en olaglig attack mot Gazakonvojen Global Sumud Flotilla den 30 april.

Attacken skedde utanför den grekiska ön Kreta mer än 1.150 km från Gaza och har fördömts brett som sjöröveri och piratverksamhet.

Över 20 båtar bordades av beväpnade IDF-styrkor och två av de civila europeiska fartygen sänktes i attacken.

Sverige har dock legat lågt och inte fördömt Israels attack. Något som upprört Palestinavänstern i Sverige.

– Vad hade hänt om Ryssland eller Iran kidnappade en svensk medborgare på det här sättet? säger Anna Fransson, talesperson för Global Sumud Sverige, till Proletären.

Kristersson bantar satsning på invandrare – ger pengarna till sin svägerska

Marita Bildt får 27 miljoner till sin "stiftelse". Nu varnar anställda för att de kommer ryka på höga chefslöner och utlandsresor. 

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året. 

