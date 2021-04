Stampar asiatiske mannen i huvudet – gång på gång

Offret, 61-årige Yao Pan Ma, befinner sig i koma och kämpar för sitt liv.

I fredags samlade han in tomburkar i East Harlem när han angreps av en afrikan.

En övervakningsfilm visar hur afrikanen gång på gång riktar kraftiga sparkar mot 61-åringens huvud när denne ligger ned.

En våg av brutala attacker mot asiater har sköljt över USA de senaste månaderna. Trots att gärningsmännen är afrikaner anser journalister och akademiker att fenomenet beror på "vit rasism".

Varning för starka bilder:

NYPD releasing new images of suspect in East Harlem who repeatedly stomped on 61-year-old Yao Pan Ma’s head, who is now in a coma fighting to stay alive. Remember, the victim was collecting cans for money when he was attacked. #StopAsianHate pic.twitter.com/9wSVzmuQnt

— CeFaan Kim (@CeFaanKim) April 26, 2021