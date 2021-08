Stänger ner hela landet – efter ett smittfall

Nya Zeeland går upp i beredskapsnivå 4, meddelade premiärminister Jacinda Ardern på en presskonferens på tisdagen.

Det är den högsta pandeminivån, som innebär en nedstängning av hela samhället, skriver SVT.

Orsaken är att ett (1) fall av misstänkt inhemsk smitta har upptäckts. Det rör sig om en 58-årig man som inte har kopplingar till utlandet.

Myndigheterna utgår från att mannen smittats med eltavarianten av coronaviruset.

– Vi har sett vad som kan hända på andra platser om man inte lyckas få övertaget. Vi får bara en chans, säger Jacinda Ardern.

Hon uppmanade bland annat befolkningen att inte prata med sina grannar.

Media darling Jacinda Ardern orders New Zealanders to stay in their fear bubbles and not to talk to their neighbors because of ONE positive Covid test.



The technocracy recommends communication only via heavily surveilled digital channels. https://t.co/atWm72z6rV pic.twitter.com/rApwHn0TKm

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) August 17, 2021