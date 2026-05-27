© Privat, Polisen
Henry Nowak, till vänster, drunkade enligt Daily Mail i sitt eget blod när polisen försökte gripa honom för rasism. "Jag kan inte andas", blev hans sista ord.

Greps för rasism medan han drunknade i sitt eget blod: Nu döms Henry Nowaks mördare

Publicerad 29 maj 2026 kl 07.09

Utrikes. Henry Nowak, 18, låg döende på gatan efter att ha knivhuggits. Då anklagade gärningsmannen honom för att vara rasist – och polisen satte handfängsel på offret. Nu har den 23-årige sikhen Vickrum Digwa fällts för mordet på universitetsstudenten.

© Polisen

Digwas mor, 53-åriga Kiran Kaur, döms för skyddande av brottsling efter att ha gömt mordvapnet.

– Henrys sista ord var "I can't breathe". Hade han tillhört en etnisk minoritet skulle vi förmodligen ha sett protester och upplopp vid det här laget.

Det säger Tories skugginrikesminister Chris Philp, en av dem som riktar hård kritik mot polisernas agerande i ärendet.

Henry Nowak studerade ekonomi vid University of Southampton och var på väg hem från en utekväll med sitt fotbollslag när han mötte sikhen Vickrum Digwa i december 2023.

Enligt åtalet bar Digwa öppet en stor kniv över kläderna. Vapnet beskrivs som en åtta tum långt "shastar"-kniv.

I Storbritannien finns religiösa undantag som gör det lagligt för sikher att bära en mindre dolk, kirpan. Men enligt domstolen hade Digwa redan en mindre kirpan runt halsen som uppfyllde hans religiösa skyldighet. Vapnet som användes vid mordet var betydligt större.

Henry Nowak höggs flera gånger framifrån och bakifrån. När polisen kom till platsen påstod Digwa att studenten hade utsatt honom för rasistiska förolämpningar – och polisen satte handfängsel på den döende 18-åringen.

– I can't breathe (jag kan inte andas), blev Henry Nowaks sista ord i livet, vilket har lett till jämförelser med gripandet av George Floyd i USA.

Enligt åklagarsidan användes rasistanklagelsen medvetet för att få polisen att ingripa mot fel person.

– Rasism var hans trumfkort för att försöka se till att det han hade gjort framstod som lagligt, sade åklagaren enligt Daily Mail.

Han kallade också uppgiften om rasism för en lögn:

– Det var en ondskefull lögn om en döende man.

Den ihjälblödande Henry Nowak greps och fick handfängsel. Kort därefter kollapsade han på gatan och dog av sina skador. Enligt Daily Mail drunknade han i sitt eget blod.

Efter domen bad polisen om ursäkt.

– Det här fallet är en absolut tragedi. Jag beklagar att Henrys liv inte kunde räddas den natten, och jag beklagar att han fick handfängsel och greps, säger biträdande polischefen Robert France till tidningen.

– Han var offret.

Även gärningsmannens mor, 53-åriga Kiran Kaur, fälls. Hon döms för att ha hjälpt sin son genom att gömma mordvapnet.

Reformpolitikern Robert Jenrick har skrivit till inrikesminister Shabana Mahmood och krävt att polisens agerande utreds fullt ut.

"Det finns så många frågor kring denna tragiska död som kräver svar", skriver Jenrick.

Han riktar också kritik mot regeringens tystnad:

"Hittills har detta fall mötts av iskall tystnad från premiärministern och resten av dina kollegor."

Den oberoende polistillsynsmyndigheten IOPC utreder nu omständigheterna kring gripandet av Henry Nowak.

