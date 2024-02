Stor demonstration mot invandring i Dublin

Tusentals människor deltog i demonstrationen och elva personer greps av polisen, rapporterar The Journal.

– Irland är fullt, löd ett av slagorden.

Thousands of Irish people marched today against the government's mass-immigration agenda #IrelandBelongsToTheIrish #IrelandisFull pic.twitter.com/bAOLmHmQ2d

Vänsterextremister anordnade samtidigt en motdemonstration på en annan plats i Dublin.

Don't Allow Far-right to blame Refugees for government's crises! Stop Attacks on Refugees! #SayNoToHate #StandUpToTheFarRight https://t.co/m94obtXuGL

— People Before Profit (@pb4p) February 5, 2024