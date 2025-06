Storbritannien klassar oro över invandringen som terrorideologi

Programmet, som används inom utbildning, sjukvård och polisväsende, listar "högerextrem och ultrahöger-terrorism" som ett allvarligt hot mot landet.

Enligt utbildningsmaterialet är ett kännetecken för detta "kulturnationalism" – alltså föreställningen att "västerländsk kultur är hotad av massinvandring till Europa och av bristande integration från vissa etniska och kulturella grupper".

Tecken på denna ideologi kan enligt guiden bland annat vara ”avståndstagande från… företeelser som att bära burka eller den upplevda utbredningen av sharialagar”, rapporterar The Telegraph.

Programmet lyfter också fram "vit nationalism" som särskilt oroande, vilket definieras som idén om att ”något form av ‘vitt’ hemland befinner sig under ett existentiellt hot”.

Reaktionerna har varit kraftiga. Storbritanniens tidigare premiärminister Liz Truss kommenterar på X att ”de flesta britter skulle hålla med” om att västerländsk kultur är hotad – och tillägger:

"Vi har en djup stat som arbetar mot folket. Prevent-programmet bör avskaffas."

Most Britons would agree with this statement that has been labelled extreme.



We have a deep state that is working against the people.



The Prevent programme should be cancelled.



Democratic accountability must be restored to the Home Office and Police. pic.twitter.com/88NyylMtYj

— Liz Truss (@trussliz) June 7, 2025