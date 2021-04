Studerade somalier: En av 125 jobbar

Medianinkomsten från lönearbete eller näringsverksamhet bland personer i arbetsför ålder från Somalia som kommit de senaste fyra åren uppgick 2019 till drygt 100 kronor per månad, enligt siffrorna som RUT har lämnat till riksdagen på uppdrag av Moderaterna.

Somaliernas inkomster i Sverige består därmed nästan undantagslöst av bidrag istället för självförsörjning.

Moderaterna har definierat självförsörjande som att ha en inkomst från arbete på 12.500 kronor i månaden netto. Det innebär att högst en av 125 undersökta somalier försörjde sig själv genom arbete.

Det är inte bara somalier som regelmässigt lever på bidrag istället för att arbeta, utan även bland araberna försörjer sig en klar majoritet på bidrag. Motsvarande medianinkomst för personer från Syrien var exempelvis strax under 4.000 kronor per månad under samma period. Resten av inkomsterna bestod av bidrag.

I Moderaternas integrations­kommission föreslås nu ökad återvandring av illegala araber och somalier som en av åtgärderna för att minska bidragsbördan. Flera av de mest svårintegrerade invandrargrupperna på arbetsmarknaden kommer idag från länder som vägrar ta emot sina egna medborgare om de inte återvandrar frivilligt, men det vill Moderaterna ändra på.

"Sverige bör ställa krav på ursprungsländer som tar emot svenskt bistånd att samarbeta vid återtagande av sina medborgare. Det kan till exempel handla om länder såsom Irak, Iran och Somalia", skriver partiets integrationskommission i sin rapport och fortsätter:

"Konsekvensen att vägra ta emot sin medborgare som nekats rätt att vistas i Sverige bör vara att hela eller delar av biståndet dras in".

En stor andel av somalierna har dock redan fått svenska medborgarskap, vilket innebär att de med nuvarande lagstiftning inte kan utvisas även om de inte heller kan försörja sig i Sverige.