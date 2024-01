Svenska hushåll fortsätter snåla och spara

Undersökningen – som tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande det närmaste halvåret – ligger under det fjärde kvartalet på 6.

Det är en nedgång med 3 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden ökade från 5.483 kronor till 5.635 kronor.

Mätningen visar också att hushållen fortsatt planerar att minska konsumtionen de närmaste sex månaderna.

– Ytterligare ett tufft privatekonomiskt år kan nu bokföras och hushållen visar inledningsvis inga tecken på att de ställer in sig på ljusare tider under 2024. Med det nya året kommer dock flera ljusglimtar som kan få hushållen att växla upp både sparande och konsumtion. Skattesänkningar, billigare elräkningar, en köpkraft som vänder till plus och räntesänkningar är några av de plånbokslättnader som är att vänta under 2024, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.