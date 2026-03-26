"Svenskar, hoppa på dem": Inte hatbrott när invandrare förnedrade 15-årig svensk i timmar

Flera unga män döms för grov misshandel efter ett brutalt förnedringsangrepp mot en 15-årig pojke i Rönninge i september förra året.

Det sadistiska dådet filmades och videoklippen laddades sedan upp på Snapchat till allmän beskådan.

"I filmerna syns också hur målsäganden suger på en pinne, gör armhävningar och tvingas rappa en låt", skriver tingsrätten i sin dom.

Inför attacken kommunicerade gänget i en chatt där pojken och hans vän beskrevs som "2 svenskar". I konversationen spreds uppmaningar som "hoppa på dom", vilket Samnytt var först med att rapportera om.

Tidigare under dagen hade pojken och en vän hamnat i konflikt med ett invandrargäng i Salems centrum. Invandrarna skulle hämnas för att de ansåg att pojken stirrat på dem.

Pojken fick bland annat suga på en pinne och göra armhävningar inför kameran vid ishallen.

Senare överfölls 15-åringen vid Salems ishall. Hans mobil togs ifrån honom och han utsattes därefter för sadistiskt våld och förnedring i timmar.

"Ska vi bryta hans ben?"

Enligt domen slogs och sparkades han – även mot huvudet medan han låg ned. Han fick hjärnskakning och förlorade medvetandet.

I inspelningarna hörs även uppmaningar till fortsatt våld – i stil med "nu är det min tur", "ska vi bryta hans ben", "sparka han", "en gång till".

Tre personer döms nu till fängelse för grov misshandel. Även flera vårdnadshavare till minderåriga personer döms att betala skadestånd till offret. Straffen varierar från sju månader till två år och två månader. En fjärde person frias.

Trots innehållet i chatten bedöms brottet inte som hatbrott.

– Nej, det finns ingenting om det, säger kammaråklagare Hanna Loftås till Samnytt.

Ingen döms någonsin för hatbrott mot svenskar

Regeringen gav nyligen för första gången Brå i uppdrag att kartlägga hatbrott riktade mot svenskar. I samband med det uppmärksammades att inga domar någonsin har fallit gällande hatbrott där svenskar är offer.

Ingenting tyder heller på att någon åklagare någonsin ens har yrkat att en invandrare som begått brott mot svenskar ska dömas till straffskärpning på grund av hatbrott.

Ett uppmärksammat exempel är ett förnedringsrån i Stockholm 2020 där två gärningsmän dömdes efter att ha misshandlat, filmat och urinerat på en svensk pojke.

– Jävla vidriga svenne, ropade invandrarna i samband med övergreppet.

Inte ens i det fallet yrkade åklagaren, Mirna Lelic, på straffskärpning på grund av hatbrott.