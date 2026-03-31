Sverige kan börja ransonera bensin 20 april

– Blir det här mer utdraget då kommer vi att få problem med högre priser och kanske till och med tillgång, säger Elisabeth Svantesson till Aftonbladet.

Hon pekar på det osäkra världsläget, där konflikten mellan USA, Israel och Iran fortsätter utan tydligt slut.

Samtidigt beskriver hon hur pressat läget är inom Europa efter samtal med andra finansministrar.

Regeringen planerar ironiskt nog att sänka skatten på bensin och diesel ytterligare, "så att fler har råd att tanka" nu när priserna stiger, men det kräver godkännande från EU.

– Det kan gå ganska fort. Vår skattesänkning till EU:s miniminivå träder i kraft redan 1 maj. Att sänka ytterligare kräver kommissionens godkännande, och det kan ta några månader, säger finansministern till tidningen.

Hon öppnar också för att använda pengar från Svenska kraftnät för att stötta hushållen.

Hon uppmanar samtidigt hushållen att hålla ut trots det ekonomiska läget.