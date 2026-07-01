Sverige utslaget ur fotbolls-VM

Publicerad 1 juli 2026 kl 09.13

Inrikes. Sverige är ute ur VM. Mot ett franskt lag som hör till turneringens stora favoriter räckte Blågult inte till.

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Frankrike vann sextondelsfinalen med 3–0 efter att Kylian Mbappé – som tidigare utretts för våldtäkt i Sverige – gjort två av målen.

Inledningsvis levde Sverige farligt flera gånger. Mbappé fick ett mål bortdömt och träffade senare stolpen. Även Michael Olise hade ett avslut i målramen, medan Jacob Widell Zetterström höll Sverige kvar i matchen med flera kvalificerade räddningar.

Men strax före paus kom 1–0. Frankrike tog en kort hörna, bollen hamnade hos Mbappé och Real Madrid-stjärnan satte ledningsmålet.

I början av andra halvlek gjorde Bradley Barcola 2–0. Därifrån kunde fransmännen spela av matchen utan att Sverige fick något verkligt grepp om den.

Mbappé gjorde sedan även 3–0, hans sjätte mål i sommarens VM.

Efter slutsignalen satte Victor Nilsson Lindelöf ord på besvikelsen.

– Just nu är det tufft, sade han till SVT.

Förbundskapten Graham Potter konstaterar att Sverige föll mot ett bättre lag.

– Det finns ingen skam i att förlora mot Frankrike. De är så bra, så bra. Och vi är inte på den nivån för tillfället. Så ser verkligheten ut.

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