Svimmande minister skadad på Pride

Publicerad 10 maj 2026 kl 11.54

Inrikes. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) – som svimmade under presskonferensen där hon utsågs till minister – har återigen ramlat ihop. Denna gång under Växjö Pride.

Själv hävdar ministern att hon föll ihop efter att ha skadat sig fysiskt.

”Mitt deltagande i pridetåget fick ett abrupt slut när jag mitt i ett av mina snyggaste dancemoves kände en stark smärta i min vad. Det small bara till och kändes som om någon kastat en sten svinhårt på mitt ben”, skriver hon på Instagram.

Direkt kom ”livvakter, polis och moderater” till hennes räddning.

”Men det var bara mitt eget fel. Jag borde druckit mer vatten, kanske inte dansat fullt så engagerat och framförallt värmt upp en smula innan ett dansmaraton”, fortsätter Tenje.

Ministern har nu fått vård på akuten och kommer att vara på benen igen efter ”någon dags vila”, säger hon.

