SVT pixlar Europols efterlysning

Abdifatah Yahye Omar ligger bakom en dödsskjutning och flera andra grova våldsbrott i Stockholmsområdet.

Men i SVT:s rapportering presenteras han som en "dömd skytt" – och bilderna från Europols efterlysning är kraftigt pixlade.

Omar dömdes av Svea hovrätt till livstids fängelse efter att ha öppnat eld med automatvapen mot en grupp människor som grillade på en innergård i Jordbro söder om Stockholm. En 23-årig man sköts i huvudet och dödades, och ytterligare personer utsattes för livsfara. Domen omfattar även fem mordförsök, mordbrand och grovt vapenbrott.

Dagen före dödsskjutningen skadades dessutom en man i 60-årsåldern allvarligt när han sköts i sitt hem i Åkersberga. Polisen har bedömt att båda dåden hade koppling till den så kallade Foxtrot-konflikten, men att de drabbade saknade koppling till gängmiljön och var så kallade felskjutningar.

Tingsrätten friade först Omar från mordansvar och dömde honom endast för grovt vapenbrott. Han var då på fri fot. Efter överklagande gjorde hovrätten en annan bedömning och slog fast att det var Omar som hållit i vapnet vid båda skjutningarna. När livstidsdomen föll hade han redan försvunnit.

Nu har Europol gått in i jakten och placerat honom högst upp på sin lista över EU:s mest efterlysta personer.

När SVT rapporterar om efterlysningen får tittarna dock se en kraftigt pixlad version av fotografiet i Europols efterlysning. Samtidigt framgår det först långt ner i rapporteringen att mannen är dömd till livstids fängelse för mord, fem mordförsök och mordbrand. Uppgifterna om hans somaliska bakgrund och medborgarskap nämns inte alls.