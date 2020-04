Syrier försökte "fly" till Norge via Barents hav – då ingrep ryssarna

Publicerad 29 april 2020 kl 15.02

Utrikes. Tre syriska män försökte bli de första asylsökare som lyckats ta sig illegalt till Norden via en dittills oprövad arktisk rutt. Det slutade med att de greps under dramatiska former av den ryska säkerhetstjänsten FSB vid Barents hav. Männen döms nu till 10 respektive 8 månader i straffkoloni.