Tegnell pausar insamling av coronasymptom: "Risk för oro i befolkningen"

Det är SvD som avslöjar att Folkhälsomyndigheten stoppar insamlingen av coronadata i befolkningen, ett beslut som möts av hård kritik.

Enligt Jan Eric-Litton, professor vid Karolinska Institutet och ledande internationell expert på biomedicinsk datateknik, har myndigheterna haft lång tid på sig att samla in data. Regeringen klassade ju coronaviruset som en allmänfarlig smitta redan den första februari.

Men efter tre månader används alltså ingen teknisk lösning för att samla in data kring coronasymptom, trots att apparna finns. Jan Eric-Litton tycker detta är en "fullständig katastrof" och påpekar att man förlorar kontrollen över spridningen eftersom det i nuläget inte går att testa alla invånare.

Folkhälsomyndigheten säger att initiativet pausats efter samtal med regioner och länsstyrelser. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnel finns det ingen nackdel med att inte samla in data. Han hävdar i SvD att Folkhälsomyndigheten redan har bra kontroll på smittan genom regionerna. Just nu är det fel läge att samla in data, påstår han.

– Det finns också en viss risk att man skapar oro i befolkningen genom att gå ut och ställa frågor, säger Anders Tegnell till SvD.

Det fanns tidigare ett planerat så kallat pilotförsök i ett begränsat område men det kommer inte heller genomföras eftersom Folkhälsomyndigheten anser att det måste göras över hela landet eller inte alls.

Under tisdagens pressträff vidareutvecklade Anders Tegnell sitt resonemang med att folks oro kan leda till att fler kontaktar sjukvården och anstränger den ytterligare.

I mars tog Jan-Eric Litton ett eget initiativ via bolaget Vizzdat, där han själv är styrelseordförande, och utvecklade omgående en app varigenom människor kan självrapportera och gradera symptom. Detta eftersom han kände oro över spridningen av covid-19. Appen togs fram över en helg. Enligt Litton har en liknande app, som bland annat via GPS kan se var en person befinner sig, redan visat sig vara effektiv i Storbritanniens kamp mot det dödliga viruset. Folkhälsomyndigheten avvisade dock appen med att man måste följa lagen om offentlig upphandling. Det beskedet fick Litton att "gå i bitar", säger han till Svenska Dagbladet och hävdar att ingenting hänt efter det. De som har kunskap och förmåga att hjälpa till stängs ute, anser han.

Även MSB har varit redo att samla in coronadata, men Folkhälsomyndigheten har stoppat också den insamlingen.

Jan-Eric Litton ger även de så kallade "22 forskarna", som nyligen kritiserade Folkhälsomyndigheten i en uppmärksammad debattartikel i DN, rätt. Forskarna påstod att Sveriges dödssiffra per dygn och miljon invånare liknar Italiens. Forskarna fick kritik från flera, däribland Anders Tegnell. Men det var de 22 forskarna som hade rätt, enligt Litton, som framhäver att Sveriges dödssiffra ligger närmare Italien än vad Folkhälsomyndigheten velat medge.