Texas guvernör: Vi är utsatta för invasion och kommer försvara oss

Den illegala invandringen till USA slår just nu alla tidigare rekord och ilskan mot Joe Bidens regering kokar i delstater med gräns mot Mexiko.

I Texas har guvernören Greg Abbott nu släppt ett uttalande där han konstaterar att Bidenadministrationen inte uppfyllt sina åtaganden utan rentav främjar "laglöshet" vid gränsen.

Han uppger att Texas därmed har rätt att strunta i den federala regeringen och på eget bevåg sätta in soldater för att utöva sin "rätt till självförsvar".

Bland annat hänvisar Abbott till artikel fyra i den amerikanska konstitutionen, där det framgår att den federala regeringen har en skyldighet att skydda delstaterna mot invasion.

Guvernören skriver att han har deklarerat att Texas är utsatt för invasion och att delstaten enligt "landets högsta lag" har rätt att på eget bevåg försvara sig. I detta syfte ska personal från Texas nationalgarde och andra myndigheter användas.

Det spektakulära utspelet kommer i samband med att en rörelse på senare tid vuxit i Texas med krav på att delstaten ska lämna USA och utropa sig till en självständig nation.

My statement on Texas’ constitutional right to self-defense. pic.twitter.com/seNFZdmujP

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 24, 2024