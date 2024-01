Biden slår illegalt invandringsrekord

Inte mindre än 302.000 fall av illegal invandring registrerades vid USA:s södra gräns under förra årets sista månad, uppger myndighetskällor för Fox.

Detta avser endast de fall som upptäcktes av myndigheterna.

Det är den högsta siffran någonsin för en enskild månad, och första gången som antalet upptäckta illegala invandrare har överstigit 300.000.

Mer än 785.000 illegala invandringar har rapporterats sedan räkenskapsårets början den 1 oktober – den högsta totala summan för första kvartalet någonsin.

Invandringen har öka mycket kraftigt sedan Joe Biden blev president. Nu invandrar till och med fler personer än det föds nya barn i hela USA – något som bland andra Elon Musk har uppmärksammat på sin plattform X:

Almost no one seems to be aware of the immense size and lightning growth of this issue.



According to the mayors, it is already overwhelming essential services in New York, Chicago and other cities. https://t.co/DcMQIUbCOM

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2023