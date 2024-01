Trump och 25 guvernörer stöder Texas uppror mot invandringen

Texas guvernör Greg Abbott väckte stor uppståndelse när han under natten till torsdagen svensk tid släppte ett uttalande där det framgick att han deklarerat att hans delstat är utsatt för "invasion".

Han konstaterade att den federala regeringen inte uppfyllt sina åtaganden enligt konstitutionen och att han därför hade rätt att på eget bevåg sätta in Texas nationalgarde mot den rekordhöga illegala invandringen.

Bakgrunden är en konflikt mellan Texas och de federala myndigheterna, som kräver att Nationalgardet ska avlägsna barriärer med taggtråd som man satt upp längs till Mexiko. USA:s högsta domstol meddelade nyligen ett beslut i frågan som enligt den federala regeringen innebär att barriärerna ska tas bort.

Abbotts spektakulära utspel får nu stöd av Donald Trump, som uppmanar andra delstater att stödja Texas genom att skicka sina nationalgarden dit. Dessa soldater bör enligt Trump hjälpa Texas att förhindra de illegala invandrarna från att ta sig över gränsen, och skicka tillbaka dem som lyckats tränga sig in i landet.

BREAKING: Trump calls for all willing state governors to deploy their national guards to Texas and to remove the illegals back across the border pic.twitter.com/uM4RJ0z5Ug

— Jack Poso (@JackPosobiec) January 25, 2024