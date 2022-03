"Tidningsutgivarna hjälper Google mot svenska folket i rätten"

Fria Tider har tidigare skrivit om hur Googles rutinmässiga förfarande att informera webbplatsinnehavare om det faktum att enskilda människor vill utöva sin rätt att bli glömd gentemot webbplatsinnehavaren ifråga bedömts utgöra olaglig personuppgiftsbehandling.

Genom att Google informerar webbplatsägarna kan den som publicerat skadliga personuppgifter enkelt byta adress (URL) på sin publicering – och då dyker den skadliga informationen upp vid sökningar på personens namn igen. I själva verket handlar det alltså om ett sätt för Google att kringgå lagstiftningen.

Så har bedömningen i alla fall blivit i såväl beslut från Integritetsskyddsnämnden såväl som i domar från Stockholms förvaltningsrätt samt överklagandeinstansen Göteborgs kammarrätt (målnummer i kammarrätten 2232-21).

Google har nu överklagat målet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Den som läser Googles överklagande ser dock att Google inhämtat så kallade amicus curiae-utlåtanden, det vill säga av domstolen ej efterfrågade inlagor från tredjeparter som påstår sig ha ett intresse av utfallet i målet. Alltså oombedda partsinlagor som syftar till att sätta press på domstolen och påverka dess beslut, en slags rättslig lobbyism.

Intressant är att Google inhämtat sina amicus curiae-utlåtanden från mainstreammedias främsta lobbyorganisation TU (Tidningsutgivarna) – Medier i Sverige ("TU").

På TU vill man alltså fortsätta kunna kringgå de raderingsbeslut som Google tvingas göra av skadliga personuppgifter, till stor nackdel för den som exempelvis drabbas av en förtalsliknande publicering.

I sitt utlåtande till stöd för Googles yrkande i målet klagar TU, där Expressens tidigare chefredaktör Thomas Mattsson sitter i styrelsen, högljutt över att den tolkning som förvaltningsrätten och kammarrätten gjort skulle leda till att yttrandefriheten beskärs och medföra censur.

Det faktum att TU klagar på censur är stort hyckleri då TU själva varit drivande i att censurera olika alternativmedier som "Granskning Sverige". Vad som är än intressantare är att TU fick hjälp av just Google för att effektivt lyckas censurera "Granskning Sverige" samt att detta skedde då Sveriges nuvarande kulturminister Jeanette Gustafsdotter var VD för TU.

Som alla nu vet var även Sveriges regering med Morgan Johansson involverad i att i samarbete med Google och TU utverka de facto censur mot "Granskning Sverige" och andra misshagliga alternativmedier, inklusive Fria Tider, inför förra valet.

Med tanke på de nära kopplingarna mellan TU och den svenska socialdemokratin så finns det en tydlig indikation på att TU:s amicus curiae-utlåtande är dels en gentjänst till Google som tack för hjälpen med att censurera för regeringen eller TU misshagliga oppositionella journalister och dels utgör en förtäckt politisk påtryckning gentemot Högsta förvaltningsdomstolen.

Även den amerikanskjudiska lobby­organisationen Reporters Committe for Freedom of the Press ("RCFP") har på Googles begäran blandat sig i svensk rättsskipning genom sitt eget amicus curiae-utlåtande, som i princip är ett eko av TU:s utlåtande.

Banden mellan Rosenbad och TU är numera så välkända att det blivit ett problem. Genom utlåtandena får Högsta förvaltningsdomstolen förstå att man har den svenska regeringen (genom kulturminister Jeanette Gustafsdotter) på sin sida. Om det får någon betydelse får vi se.

Juristen