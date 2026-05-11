Jämförde Förintelsen med Holodomor – döms

Fria Tider har tidigare skrivit om Damon Moayed-Mohseni, 29, och Arber Bullaku, 39, som är kända för att gå runt och trakassera folk och utföra skadegörelse i Helsingborg.

Nu döms duon återigen – bland annat för åsiktsbrott.

Damon Moayed-Mohseni döms för tolv fall av hets mot folkgrupp, penningtvättsbrott och olaga hot. Påföljden blir villkorlig dom och 100 dagsböter på totalt 16.000 kronor.

Åtalen gäller bland annat publiceringar på Tiktok, Youtube och Facebook. Enligt tingsrätten har Moayed-Mohseni själv medgett att han sänt den livesändning och publicerat de videor och bilder som åtalen om hets mot folkgrupp gäller.

I ett fall gäller domen en Tiktokvideo från den 21 maj 2025. Där fanns en inklippt text från en annan användare som Moayed-Mohseni gjorde tummen upp på:

"Läs på om holodomor där j-dar utförde ett folkmord genom svält på kristna i enorm skala. Förintelsen är mest en pengaindustri, ett varumärke med massa tvivelaktig fakta."

Holodomor var ett folkmord genom tvångssvält som bolsjevikerna i Sovjet genomförde i Ukraina 1932–33, med miljontals dödsoffer.

I samma film sade Moayed-Mohseni, enligt domen:

– Hur kunde man ha bränt 6 miljoner j på så kort tid med kort varsel och med den tekniken?

Tingsrätten anser att publiceringen utgjorde ett "uppenbart förringande" av Förintelsen och att den var ägnad att uttrycka missaktning mot judar.

"Att så som sker i den ställda frågan, först jämföra förintelsen med svälten i Ukraina under 1930-talen, även känt som Holodomer, samt anklaga judar för denna, för att sedan ange förintelsen som en pengaindustri och ett varumärke med massa tvivelaktiga fakta, innebär enligt tingsrätten ett uppenbart förringande av förintelsen", står det i domen.

Därmed döms han enligt den uppdaterade bestämmelsen om hets mot folkgrupp som omfattar förnekande, ursäktande eller uppenbart förringande av Förintelsen.

SD bakom lagändringen

Bakgrunden är att riksdagspartierna med Sverigedemokraterna i spetsen häromåret utvidgade HMF-lagstiftningen så att det blev olagligt att "förringa Förintelsen".

SD beslutade på sina landsdagar i vintras att att åsiktslagen ska vara kvar, med hänvisning till att partiet vill använda den mot antisemiter.

– En förutsättning för att döma till ansvar för uppenbart förringande av förintelsen är, enligt förarbetena, att det rör sig om ett kvalificerat förminskande av allvaret i gärningen, det vill säga att det står klart och tydligt att det rör sig om ett förringande, säger rättens ordförande, tillförordnade rådmannen Fredrik Lasson, i ett uttalande.

Åklagaren hade även pekat ut en livesändning och ytterligare fyra videor som straffbart förnekande, ursäktande eller förringande av Förintelsen. Där gick tingsrätten inte lika långt. I tre av fallen frias Moayed-Mohseni från den delen av åtalet, och i ett fjärde fall döms han i stället enligt den äldre huvudregeln om hets mot folkgrupp.

Moayed-Mohseni döms också för penningtvättsbrott efter att 25.000 kronor från ett bedrägeri satts in på hans konto och förts vidare. Han ska betala lika mycket i skadestånd till den drabbade mannen.

Dessutom döms han för olaga hot mot en invandrarkvinna på en balkong, som han bland annat skrek "Heil Hitler" till. Tingsrätten bedömer att ett motiv för hotet var att kränka målsäganden på grund av hudfärg eller nationellt eller etniskt ursprung.

Arber Bullaku döms också för olaga hot i samma mål. För Bullaku ska en tidigare utdömd påföljd på fängelse i ett år och nio månader avse även den nya brottsligheten.