© Amazon, Vita huset
Donald Trump har kraftigt gynnat kryptobranschen efter att ha tagit emot stora donationer från dess företrädare.

Trump har tjänat miljarder på kryptovalutor

Publicerad 1 juli 2026 kl 10.24

Ekonomi. Donald Trumps beslut att sälja en egen kryptovaluta till sina anhängare har visat sig vara en riktig dundersuccé – åtminstone för den amerikanske presidenten själv och hans familj.

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Donald Trump har redovisat över 1,4 miljarder dollar i inkomster från familjens kryptosatsningar. Det visar hans senaste ekonomiska redovisning, enligt Reuters.

Den amerikanske presidentens intäkter kommer numera till stor del från digitala spekulationstillgångar. I den årliga redovisningen för 2025 till USA:s federala etikmyndighet framgår att Trumps bolag fick in nästan 800 miljoner dollar från World Liberty Financial, kryptobolaget som han grundat tillsammans med sina söner.

Av det kom över 520 miljoner dollar från försäljning av kryptotokens. Ytterligare mer än 250 miljoner dollar kom från försäljning av andelar i World Liberty-verksamheten. Inkomsterna delas mellan Trump och familjemedlemmar.

Trump redovisade dessutom 635 miljoner dollar från försäljning av sina så kallade "memecoins".

Utvecklingen visar hur kryptovalutor har blivit en ny kassako för Trumpfamiljen. I redovisningen året före uppgav Trump 57,35 miljoner dollar från tokenförsäljning i World Liberty. I den nya redovisningen är siffran nio gånger högre.

Trumps egen "memecoin" har av kritiker beskrivits som ett rent pyramidspel som gått ut på att lura till sig pengar från de egna anhängarna. Så här ser prisutvecklingen ut:

Reuters har tidigare beräknat att Trumpfamiljen tjänat minst 2,3 miljarder dollar på kryptorelaterade projekt sedan Trump återvände till Vita huset 2025.

Efter återkomsten till presidentposten har Trump också börjat genomföra åtgärder som kryptobranschen sett som gynnsamma. Det handlar bland annat om federala regler för stablecoins och en mildare linje från både justitiedepartementet och börstillsynsmyndigheten SEC.

Vita huset avvisar dock att det skulle handla om några intressekonflikter.

"Varken presidenten eller hans familj har någonsin ägnat sig åt – eller kommer någonsin att ägna sig åt – intressekonflikter. President Trump är stolt över att ha gjort USA till världens kryptocentrum genom exekutiva åtgärder", säger Vita husets talesperson Anna Kelly i ett skriftligt uttalande.

Vita huset har tidigare sagt att presidentens affärsintressen numera sköts av hans barn. Reuters skriver dock att Trump fortfarande är förmånstagare till den trust som i slutänden tar emot inkomsterna.

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