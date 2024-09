Trump hotar "spränga Iran i småbitar"

Uttalandet kom under ett kampanjevenemang i North Carolina efter påståenden om att Iran planerar att mörda Trump.

– Om jag vore president skulle jag meddela det hotande landet – i detta fall Iran – att om ni skadar denna person kommer vi att spränga era största städer och hela landet i småbitar, sade Donald Trump.

Under valmötet tackade han även både demokrater och republikaner i kongressen för att ha stöttat en ny lagstiftning för att stärka hans livvaktsskydd. Lagen väntas undertecknas av president Biden inom kort.

Trump hänvisade också till de två mordförsöken mot honom tidigare i år, och spekulerade om Irans eventuella inblandning – även om han medgav att han "inte riktigt vet" hur det ligger till med den saken.

Donald Trump har gång på gång under valkampanjen lovat att göra allt för Israel om han blir vald. Detta sedan han mottagit en donation på 100 miljoner dollar från den israelisk-amerikanska extremisten och miljardären Miriam Adelson. Samtidigt har Trump också framställt sig som en fredskandidat.

NOW - Trump on Iran threats: "We are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens."pic.twitter.com/4rCBHGW8ul

— Disclose.tv (@disclosetv) September 25, 2024