Trump: Inga gränser för min makt

När Trump får frågan vad kriget har lärt honom om gränserna för hans makt svarar han:

– Det finns inga gränser.

Han fortsätter:

– Jag har inte lärt mig den läxan än. Jag vet att det finns gränser, men det finns inga gränser.

Axios noterar att Trump i början av kriget krävde "villkorslös kapitulation" av Iran. I stället blev det ett så kallat samförståndsavtal som av kritiker beskrivs som ett rent kapitulationsdokument för USA:s del.

Trump vill dock inte beskriva utgången som ett bakslag.

– Vi besegrade dem fullständigt militärt, säger han till Axios.

Han hävdar också att avtalet i praktiken var en seger för USA.

– Förmodligen är det villkorslös kapitulation, säger Trump – men syftar alltså på att det är Iran som skulle ha kapitulerat.

Samtidigt medger presidenten nu öppet att ett fortsatt krig hade kunnat få mycket allvarliga följder.

– Det enda sättet för mig att bli tuffare är om jag går in där i ytterligare två eller tre veckor och fortsätter att bomba skiten ur dem. Eller hur? Men vad ger det oss? Hormuzsundet skulle inte vara öppet.

Trump varnar för vad som hade hänt om bombningarna fortsatt.

– Vi skulle inte ha olja på månader. Så länge man släpper bomber är sundet automatiskt stängt.

Han medger nu också att ett sådan situation hade kunnat slå hårt mot hela världsekonomin.

– Det här är en sådan sak som skulle kunna orsaka en världsomspännande depression.