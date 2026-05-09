Trump: Irans förslag "totalt oacceptabelt"

Det iranska motförslaget har lämnats till USA via pakistanska medlare.

Det behandlar villkoren för att avsluta kriget och återuppta förhandlingar, efter flera veckor av skör diplomati och återkommande sammanstötningar kring Hormuzsundet.

Detaljerna i Irans svar är inte offentliga. Enligt amerikanska medier vill Iran ha garantier för att striderna inte ska börja igen, men utan att gå med på de eftergifter om kärnprogrammet som Washington kräver.

På Truth Social meddelar den amerikanska presidenten sitt missnöje med Irans förslag:

"Jag har precis läst svaret från Irans så kallade representanter. Jag gillar det inte – TOTALT OACCEPTABELT!" skriver han.

Enligt AP ska Iran ha krävt ett bredare stopp för strider på flera fronter, bland annat i Libanon, innan Hormuzsundet öppnas igen och fler kärnsamtal kan hållas.

Trump kräver å sin sida omedelbara begränsningar av Irans kärnprogram. Han har också hotat med storskaliga militära insatser om Teheran inte accepterar USA:s villkor.

Iran har beskrivit de amerikanska kraven som ett ultimatum och anklagar Washington för att försöka göra förhandlingarna till kapitulationssamtal. Landet ser samtidigt kontrollen över Hormuzsundet som ett avgörande förhandlingskort.

Samtidigt ökar oron för att europeiska länder ska dras in i konflikten. Frankrike och Storbritannien har diskuterat en multinationell insats för att säkra sjöfarten i Hormuzsundet. Iran har varnat för att en sådan insats kommer mötas av ett omedelbart svar.