Trump öppnar för marktrupper i Iran

I en intervju med New York Post säger Donald Trump att han inte tänker ge samma löfte som tidigare presidenter om att undvika en markinsats.

– Jag darrar inte på manschetten när det gäller marktrupper – som varje president säger: "Det kommer inte att bli några marktrupper." Det säger inte jag, säger Trump.

– Jag säger "behöver dem förmodligen inte" eller "om de skulle vara nödvändiga", fortsatte han.

Kriget, officiellt kallat "Operation Epic Fury", inleddes i lördags med flyganfall mot iranska mål.

I en tidigare intervju uppskattade Trump att kriget kan pågå i omkring fyra veckor. Nu uppger han att det kan ta ännu längre tid:

NOW - Trump on Iran: "We projected 4-5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do whatever [it takes]." pic.twitter.com/w4f5INErSc — Disclose.tv (@disclosetv) March 2, 2026

Presidenten insisterar samtidigt på att han gjorde det rätta och att opinionsmätningar inte avgör hans beslut.

En Reuters/Ipsos-mätning visar att endast 27 procent av amerikanerna stöder attackerna, 43 procent motsätter sig dem och 29 procent är osäkra.

– Jag tycker att opinionssiffrorna är mycket bra, men jag bryr mig inte om opinionssiffror. Jag måste göra det rätta. Jag måste göra det rätta. Det här borde ha gjorts för länge sedan, säger Trump till New York Post.

Den amerikanske presidenten uppger sig ha en egen syn på siffrorna som avviker från vad siffrorna officiellt visar.

– Jag tror inte att opinionssiffrorna är låga, säger han.

– Jag tror att opinionssiffrorna förmodligen är bra.