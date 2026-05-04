Trump stoppar "Project Freedom"

Publicerad 6 maj 2026 kl 09.25

Utrikes. Donald Trump uppger nu att den amerikanska operationen kring fartygstrafiken genom Hormuzsundet stoppas "tillfälligt". Beskedet kommer samtidigt som nya förhandlingar med Iran uppges pågå bakom kulisserna.

Trump meddelade beslutet på Truth Social under tisdagen. Enligt presidenten sker pausen efter önskemål från Pakistan och andra länder som medlat mellan Washington och Teheran.

"Vi har gemensamt kommit överens om att, medan blockaden förblir fullt verksam, pausa Project Freedom (fartygsrörelser genom Hormuzsundet) under en kort period för att se om avtalet kan slutföras och undertecknas", skriver Trump.

Beskedet beskrivs i iranska medier som en seger och som ett bakslag för USA.

Samtidigt fortsätter läget i Persiska viken att vara spänt. USA:s militär uppger att iranska båtar, drönare och kryssningsrobotar slagits ut i Hormuzsundet de senaste dagarna. Förenade arabemiraten säger också att landet återigen utsatts för attacker med robotar och drönare från Iran.

Irans revolutionsgarde har samtidigt publicerat en ny karta över sundet där landet markerar ett utökat kontrollområde. Fartyg uppmanas att följa de korridorer som Iran pekat ut, annars väntar ett "avgörande svar".

Hormuzsundet har i praktiken varit avspärrat sedan USA och Israel inledde sitt krig mot Iran den 28 februari. Omkring en femtedel av världens energileveranser passerar normalt genom den smala farleden.

Stoppet i sjöfarten har bidragit till stigande oljepriser och ökad oro för en global recession eller – om situationen pågår tillräckligt länge – depression.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.