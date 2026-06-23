Tucker Carlson lämnar Republikanerna

Beskedet kommer i podden Can’t Be Censored.

– Det finns ingen chans att jag skulle stötta det republikanska partiet. Jag har hoppat av, säger Tucker Carlson.

Han riktar särskilt in sig på partiets stöd till president Donald Trumps krig mot Iran – ett krig som Carlson själv slog larm om redan innan det börjat. Enligt honom har republikanska ledare låtit sig styras av sin lojalitet till Israel och premiärminister Benjamin Netanyahu.

– Hur skulle jag, eller någon amerikansk väljare, kunna stödja ett politiskt parti som inte är lojalt mot USA, som sätter ett främmande lands intressen före de egna medborgarnas? Det är inte möjligt att rösta på sådana människor, och det tänker jag inte göra, säger Carlson.

Den tidigare Fox News-profilen noterar att Trumps valrörelse 2024 finansierades av Israellojala oligarker, vilket enligt Carlson i hög grad har påverkat politiken.

Carlsons avhopp sker samtidigt som Republikanerna splittras i synen på Israel och Iran. Kriget har blottat stora skillnader mellan yngre och äldre. Pew Research Center uppgav i mars 2026 att 85 procent av republikanska väljare över 50 år ansåg att USA gjorde rätt som angrep Iran, jämfört med bara 58 procent bland yngre republikaner.

Carlson varnar för att fler väljare kan komma att lämna partiet till följd av Israellojaliteten.

– Om jag hoppar av så gör nog många andra det också, säger han.