© Youtube
 

Tucker Carlson lämnar Republikanerna

Publicerad 23 juni 2026 kl 11.47

Utrikes. Tucker Carlson meddelar att han lämnar Republikanerna – efter 35 år. Den tunga konservativa profilen anklagar partiet för att sätta Israels intressen före USA:s.

Dela artikeln

Beskedet kommer i podden Can’t Be Censored.

– Det finns ingen chans att jag skulle stötta det republikanska partiet. Jag har hoppat av, säger Tucker Carlson.

Han riktar särskilt in sig på partiets stöd till president Donald Trumps krig mot Iran – ett krig som Carlson själv slog larm om redan innan det börjat. Enligt honom har republikanska ledare låtit sig styras av sin lojalitet till Israel och premiärminister Benjamin Netanyahu.

– Hur skulle jag, eller någon amerikansk väljare, kunna stödja ett politiskt parti som inte är lojalt mot USA, som sätter ett främmande lands intressen före de egna medborgarnas? Det är inte möjligt att rösta på sådana människor, och det tänker jag inte göra, säger Carlson.

Den tidigare Fox News-profilen noterar att Trumps valrörelse 2024 finansierades av Israellojala oligarker, vilket enligt Carlson i hög grad har påverkat politiken.

Carlsons avhopp sker samtidigt som Republikanerna splittras i synen på Israel och Iran. Kriget har blottat stora skillnader mellan yngre och äldre. Pew Research Center uppgav i mars 2026 att 85 procent av republikanska väljare över 50 år ansåg att USA gjorde rätt som angrep Iran, jämfört med bara 58 procent bland yngre republikaner.

Carlson varnar för att fler väljare kan komma att lämna partiet till följd av Israellojaliteten.

– Om jag hoppar av så gör nog många andra det också, säger han.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 46143573

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 46143574

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Finsk forskare sågar Tidö: "Endast återvandring kan rädda Sverige"

Marginellt minskad invandring gör föga skillnad, enligt Kyösti Tarvainen. "Svenskarna blir enligt mina beräkningar ändå en minoritet."0 

Ekonominyheter

USA lyfter sanktioner mot iransk olja

Fritt fram för produktion, leveranser och försäljning.. Kan innebära stora intäkter för Teheran.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.