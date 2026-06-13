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Två barn allvarligt skadade efter misstänkt mordförsök

Publicerad 13 juni 2026 kl 16.39

Inrikes. Två barn har förts till sjukhus efter ett misstänkt mordförsök i ett mindre samhälle utanför småländska Alvesta, rapporterar Aftonbladet. En misstänkt gärningsman har hittats död i anslutning till bostaden.

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Barnen hittades skadade i en villa. Enligt Aftonbladet har ett av barnen livshotande skador och det andra allvarliga skador.

– Vi har spärrat av bostaden. Det kommer att ske en teknisk undersökning, säger polisens presstalesperson Katarina Rusin till Aftonbladet.

Polisen uppger enligt Aftonbladet att barnen och den misstänkte mannen kände varandra.

– De känner varandra på något sätt, men jag går inte in på närmare detalj än så, säger polisens presstalesperson Filip Annas till Aftonbladet.

En större polisinsats inleddes efter larmet vid 11-tiden på lördagen. Polishelikopter, hundförare och flera patruller deltog i sökandet efter den misstänkte, enligt Aftonbladet.

– Vi söker inga fler gärningspersoner, utan bedömer att det var en isolerad händelse, säger Filip Annas till Aftonbladet.

Polisen fortsätter nu med förhör och teknisk undersökning. Händelsen rubriceras som försök till mord.

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