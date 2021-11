Dorsey kommer att kvarstå som styrelseledamot fram till årsstämman 2022.

Ny styrelseordförande blir Bret Taylor.

På vd-posten ersätts Jack Dorsey av indiern Parag Agrawal.

Twitters aktie har handelsstoppats på Wall Street på grund av stora kursrörelser.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack (@jack) November 29, 2021