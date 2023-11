UD: Sprid inte Ulf Kristerssons "folkmords"-groda

Fria Tider har tidigare rapporterat om hur Ulf Kristersson i veckan blev utbuad på ett "afterwork" i Göteborg efter att ha tagit avstånd från Hamas.

Något som väckte publikens vrede var också Kristerssons påstådda groda under händelsen.

– Sverige och EU står enade i att Israel har rätt till folk... till försvar, sade han.

Svaret kom efter att en kvinna frågat om statsministern ansåg att Israel har rätt att begå folkmord.

Kritiker har hävdat att Ulf Kristersson var på väg att säga "folkmord" innan han rättade sig, och att det hela var fråga om en så kallad freudiansk felsägning.

Uttalandet har nu snappats upp av arabiska och turkiska medier.

På X uppger UD att Kristerssons uttalande "felöversatts" och spridits på sociala medier.

"Delta inte i detta", fortsätter departementet.

An inaccurate translation of a clip of Sweden’s Prime Minister is being spread on social media. Do not contribute to this. What he said is that Sweden and the EU stand firmly behind Israel’s right to defend itself.

— Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) November 23, 2023