Åtalet mot Tobias Hübinette
© X/Christian Peterson, KAU
Expo-grundaren Tobias Hübinette är känd för att numera undervisa i "kritiska vithetsstudier" vid Karlstads universitet.

Universitetet stoppar Tobias Hübinettes undervisning

Publicerad 17 april 2026 kl 11.58

Expo-grundaren Tobias Hübinette stoppas från att undervisa av Karlstads universitet efter att ha åtalats för hot och ofredande.

Dela artikeln

Ingrid Ganrot, Karlstads universitets HR-chef, säger till P4 Värmland att universitetet bedömer att Hübinette inte är lämplig att ha kontakt med studenter under rättsprocessen.

P4 Värmland har anonymiserat Tobias Hübinette och benämner honom som en "universitetslärare".

Hübinette, känd för att ha grundat vänsterextrema Expo och för att numera undervisa i den antivita ideologin "kritiska vithetsstudier", står åtalad för olaga hot och ofredande.

Bakgrunden är en rad hotfulla meddelanden han skickat till en kvinnlig vänsteraktivist som leder ett skattefinansierat integrationsprojekt samt till en man hon skaffat barn med.

Hübinette kallar i chatten bland annat kvinnan för "jävla hora" och anklagar henne för att ha gjort honom till "porrmissbrukare".

"Nu ska ni alla lida och gå under era jävlar", lyder ett av meddelandena från Expo-grundaren.

Han skriver också:

"Jag har dessutom en historia av att försöka lägga beslag på och ta andras barn – jag har betett mig så här tidigare mot sådana som er, det vill säga mot föräldrar som ni, och gått över gränsen…"

Nyheter från förstasidan

Slapp fängelse för barnvåldtäkt – då "straffvåldtog" Ahmad ny flicka med pistol mot huvudet

Irshad Ahmad åtalas för nytt bestialisk dåd. Våldtog som hämnd för att flickans 13-årige pojkvän inte ville utföra ett mord.0 

Ekonominyheter

IEA-bossen: Europas flygbränsle slut om "kanske sex veckor"

Inom kort kan planen inte längre lyfta.. "Största energikrisen vi någonsin stått inför."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.