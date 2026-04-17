Universitetet stoppar Tobias Hübinettes undervisning

Ingrid Ganrot, Karlstads universitets HR-chef, säger till P4 Värmland att universitetet bedömer att Hübinette inte är lämplig att ha kontakt med studenter under rättsprocessen.

P4 Värmland har anonymiserat Tobias Hübinette och benämner honom som en "universitetslärare".

Hübinette, känd för att ha grundat vänsterextrema Expo och för att numera undervisa i den antivita ideologin "kritiska vithetsstudier", står åtalad för olaga hot och ofredande.

Bakgrunden är en rad hotfulla meddelanden han skickat till en kvinnlig vänsteraktivist som leder ett skattefinansierat integrationsprojekt samt till en man hon skaffat barn med.

Hübinette kallar i chatten bland annat kvinnan för "jävla hora" och anklagar henne för att ha gjort honom till "porrmissbrukare".

"Nu ska ni alla lida och gå under era jävlar", lyder ett av meddelandena från Expo-grundaren.

Han skriver också:

"Jag har dessutom en historia av att försöka lägga beslag på och ta andras barn – jag har betett mig så här tidigare mot sådana som er, det vill säga mot föräldrar som ni, och gått över gränsen…"