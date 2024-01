Uppgifter: Amerikansk "Zelenskyj-kritiker" död i ukrainskt fängelse

Gonzalo Lira rapporterade från kriget i Ukraina och greps i somras för att ha "glorifierat rysk aggression".

Den konservativa tv-profilen Tucker Carlson uppger nu att Lira dött i fängelset, där han enligt Carlson blivit torterad. Uppgiften om dödsfallet kommer från Gonzalo Liras far.

"Gonzalo Lira Sr säger att hans son har dött vid 55 års ålder i ett ukrainskt fängelse, där han hölls fängslad för brottet att ha kritiserat regeringarna Zelenskyj och Biden", skriver Tucker Carlson på Twitter.

Han fortsätter:

"Gonzalo Lira var en amerikansk medborgare, men Biden-administrationen gav tydligt sitt stöd till att han fängslades och torterades. För flera veckor sedan pratade vi med hans far, som förutspådde att hans son skulle dödas."

Gonzalo Lira, Sr. says his son has died at 55 in a Ukrainian prison, where he was being held for the crime of criticizing the Zelensky and Biden governments. Gonzalo Lira was an American citizen, but the Biden administration clearly supported his imprisonment and torture. Several… https://t.co/F0nOG9qGvv

Lira var i sin rapportering kritisk mot Volodymyr Zelenskyjs regering och hävdade att Ukrainas och USA:s krigsansträngningar var fruktlösa och ledde till onödig blodsspillan, enligt The Post Millennial.

När Lira greps släppte Ukraina ett pressmeddelande där de uppgav att han var "en av de första som stödde de ryska inkräktarna och glorifierade deras krigsförbrytelser." Man hävdade vidare att Lira hade "deltagit i att misskreditera det högsta militära och politiska ledarskapet och försvarsstyrkorna i vår stat".

I ett sitt sista uttalande i sociala medier i somras skrev Gonzalo Lira att han tänkte försöka fly till Ungern, och att den ukrainska regeringen skulle "få honom att försvinna" om han misslyckades:

Right now, I'm about to try to get out of Ukraine, and seek political asylum in Hungary.



Either I'll cross the border and make it to safety, or I'll be disappeared by the Kiev regime.



This is what's happened to me over the past three months.



1/25

— Gonzalo Lira (@GonzaloLira1968) July 31, 2023