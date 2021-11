USA döper örlogsskepp efter känd pederast

Inför sin jungfrufärd döptes fartyget i champagne av transvestiten och HBTQ-aktivisten Paula M. Neira.

– Må Gud välsigna detta skepp och alla som seglar med det, sade Paula M. Neira med bastant basröst inför en liten skara åhörare under sjösättningsceremonin.

I australiensiska Sky News konstaterar ankaret Andrew Bolt att fartyget är tänkt att avskräcka Kina, men att kineserna nog snarare kommer att få intrycket av att det här blir en enkel match, på grund av USA:s "idiotiska besatthet av identitetspolitik".

– Vid 33 års ålder inledde den här mannen en relation med en störd 16-årig pojke som senare tog livet av sig, konstaterar Bolt om Milk.

Men namnvalet är inte bara kontroversiellt på grund av Harvey Milks relationer med underåriga pojkar, utan också för hans kontroversiella roll för det demokratiska partiet och för San Franciscos politiska historia.

Harvey Milk föddes i en välbärgad judisk familj i New York 1930 och gjorde kometkarriär som öppet homosexuell politiker i San Francisco under 1970-talet. I staden använde han sina pengar och sin politiska status för att ragga upp unga pojkar, men redan innan han fått in en fot i politiken, vid 33 års ålder, hade han inlett en relation med den mentalt störde pojken Jack Galen McKinley, 16.

År 1978 hamnade Milk och stadens borgmästare i en infekterad dispyt med den demokratiske ledamoten Dan White. Efter ett mindre politiskt nederlag hämtade White en pistol och sköt ihjäl både borgmästaren och Milk inne i San Franciscos stadsfullmäktige.

Delar av poliskåren och stora delar av allmänheten applåderade mordet. Skälet för detta var att Milk, i egenskap av både homosexuell, politiker och jude i mångas ögon var den typiske representanten för den inflyttade skara urbana homosexuella män som nu formligen höll på att ta över hela bostadsområden, med fallande fastighetspriser och svåra ekonomiska prövningar för de tidigare boende som följd.

Juryn dömde så småningom White till ett kortare fängelsestraff för dråp istället för mord, vilket väckte vrede inom stadens judiska, politiska och homosexuella etablissemang. Borgmästaren Dianne Goldman Feinstein, idag demokratisk senator för Kalifornien, fördömde domstolens dom och efter att den offentliggjorts uppstod kravaller i stadens centrum.