USA-militärer börjar ångra motståndet mot fred i Ukraina

Det var under ett tal på Economic Club of New York i november förra året som Mark Milley, som är chef över den amerikanska generalstaben, sade att en seger för Ukraina kanske inte går att uppnå med militära medel, och att parterna borde fredsförhandla under vintern.

Efter Milleys uttalanden tvingades Vita huset gå ut och försäkra den ukrainska regeringen om att USA visst stod bakom fortsatt krig mot Ryssland och att Milley bara pratade i nattmössan.

Men denna vecka har det stått klart för alla som följer amerikansk (men ej svensk) media att den ukrainska motoffensiven har misslyckats, och Mark Milley har återkommit med liknande uttalanden.

– Om utgången ska bli att Ukraina är ett fritt, oberoende, suveränt land med intakt territorium så kommer det att kräva en avsevärd ansträngning som fortfarande ligger framför oss, sade Milley till The Washington Post tidigare denna vecka.

– Det kommer att ta lång, lång tid, men det går också att uppnå dessa mål – kanske, möjligen – genom någon form av diplomatisk process.

En amerikansk beslutsfattare, som uttalar sig anonymt, säger till Politico att motoffensivens realiteter nu har börjat sjunka in i Washington. Ukraina vill inte tvinga sina trupper att agera kanonmat på det sätt som USA har tänkt sig och regeringen i Kiev kräver därför allt mer och bättre utrustning för att göra någon storskalig offensiv.

Samtidigt har Ryssland grävt ned sig i sina försvarsställningar, fortifierat och minerat stora delar av frontlinjen, vilket gör ett ukrainskt genombrott allt svårare med tiden.

– Vi kan ha missat ett tillfälle att verka för tidiga fredssamtal, säger beslutsfattaren till Politico.

Trots att det inom Pentagon råder starka tvivel på om Ryssland har några seriösa ambitioner att ingå ett fungerande fredsavtal säger beslutsfattaren:

– Milley hade en poäng.

En annan makthavare säger till Politico att det nu sprider sig en pessimism i Vita huset, och att Biden­administrationen har målat in sig i ett hörn.

– Om vi erkänner att vi inte tänker göra det här för evigt, vad ska vi göra då? säger källan.

För Rysslands del har man tröttnat på att föra samtal med Ukraina, så som man gjorde i krigets inledningsskede, och kräver nu att få prata direkt med USA om hur en eventuell fred i regionen ska arrangeras.

– Inte med Zelenskyj, som är en marionett i händerna på väst, utan direkt med hans huvudman, säger den ryske försvarsministern Sergej Lavrov enligt ryska RT.

Ryssarna kräver också att utgångspunkten för eventuella fredssamtal är att USA erkänner "den nya territoriella realiteten", det vill säga att Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzja inte kommer att lämnas tillbaka till Ukraina.