USA:s första lagstiftande transvestit dömd för pedofili

Stacie Laughton, 42, från Nashua i New Hampshire, dömdes på torsdagen av en federal domare i Boston. Laughton hade tidigare erkänt tre fall av sexuell exploatering av barn.

Enligt åklagarna instruerade Laughton sin dåvarande partner Lindsay Groves att ta explicita bilder av barn på den förskola i Massachusetts där Groves arbetade.

Groves, från Hudson, dömdes tidigare i juni till 22 års fängelse efter att ha erkänt liknande brott.

Laughton blev 2012 uppmärksammad som den första öppna transpersonen att väljas in i en lagstiftande församling i USA. Tidigare domar för identitetsbedrägeri och falska uppgifter gjorde dock att Laughton aldrig tillträdde.

Efter en politisk comeback valdes Laughton åter in 2020 och 2022. I december 2024 avgick Laughton efter att ha gripits i samband med utredningen mot Groves.