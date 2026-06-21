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USA:s första lagstiftande transvestit dömd för pedofili

Publicerad 21 juni 2026 kl 18.37

Utrikes. Delstatspolitikern Stacie Laughton den första transvestiten att väljas in i en lagstiftande församling i USA i New Hampshire 2012. Nu har han dömts till 33 års fängelse för sexuell exploatering av barn, efter att ha uppmanat sin partner att ta övergreppsbilder på förskolebarn.

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Stacie Laughton, 42, från Nashua i New Hampshire, dömdes på torsdagen av en federal domare i Boston. Laughton hade tidigare erkänt tre fall av sexuell exploatering av barn.

Enligt åklagarna instruerade Laughton sin dåvarande partner Lindsay Groves att ta explicita bilder av barn på den förskola i Massachusetts där Groves arbetade.

Groves, från Hudson, dömdes tidigare i juni till 22 års fängelse efter att ha erkänt liknande brott.

Laughton blev 2012 uppmärksammad som den första öppna transpersonen att väljas in i en lagstiftande församling i USA. Tidigare domar för identitetsbedrägeri och falska uppgifter gjorde dock att Laughton aldrig tillträdde.

Efter en politisk comeback valdes Laughton åter in 2020 och 2022. I december 2024 avgick Laughton efter att ha gripits i samband med utredningen mot Groves.

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