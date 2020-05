Våldtog hemlös kvinna – fick stryk

Den 29 januari 2020 blev en hemlös kvinna i Göteborg våldtagen av Goran, född 1979, från Irak.

– Han frågade mig på engelska om sex. Jag sa att jag inte var intresserad. Sen våldförde han sig på mig, skrev Göteborgs-Posten.

Kvinnan har under polisförhör berättat att hon väntade på spårvagnen vid Grönsakstorget när Goran gick fram till henne och frågade hur hon hade det och vart hon var på väg. Han erbjöd en tröja åt henne eftersom hon såg ut att frysa.

Hon svarade ärligt att hon var hemlös och skulle träffa sin pojkvän vid Järntorget. Hon valde att gå tillsammans med irakiern eftersom han verkade snäll. På vägen dit började han dock fråga om sex, på engelska, varpå hon svarade nej.

Goran erbjöd att betala henne för sex, men hon tackade åter nej. Istället för att acceptera hennes nej fortsatte han tjata. Vid Willys i Rosenlund hamnade de på grusplanen vid en trappa.

Han sa "please, please, I can pay you", men hon nekade och tackade nej igen. Till slut blev hon upptryckt mot ett fönstret när han försökte kyssa henne och höll i hennes armar och försökte dra av hennes byxor, medan hon försökte mota bort honom. Goran drog ner henne till marken och lyckades få ner hennes byxor till knäna.

Under våldtäkten lyckades hon göra motstånd och mota bort honom. Goran blev då mer aggressiv och pressade hennes vänstra kind mot grusplanen, vilket orsakade skrapsår och fick henne att ropa på hjälp. Kvinnans sedlar och mynt ramlade ur hennes ficka när de brottades.

Han tog pengarna från henne i samband med att hon utdelade en box i mellangärdet på honom och sparkade honom mellan benen.

När han lämnade henne och var på väg från platsen sade han att ingen skulle tro på henne eftersom hon var hemlös, berättade kvinnan i förhör. En kvinnlig vittne, som hade hört "ett desperat skrik", såg Goran komma snabbt ner för trappan. Vittnet såg sedan kvinnan skrikandes prata med polisen i telefon, uppskrämd, med öppen blus eller jacka, som om någon dragit i henne.

Allmänna handlingar visar att Goran är medborgare i Irak.

I slutet av april meddelade Göteborg tingsrätt domen. Goran döms för våldtäkt till två års fängelse, vilket är minimistraffet för våldtäkt. Han döms också och tio års utvisning. Han ska även betala 115.000 kronor i skadestånd till kvinnan.