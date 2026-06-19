Vance skällde ut Israel: Trump är er enda vän

Utspelet kom i Vita huset på torsdagen, när Vance fick frågor om det utbredda missnöjet i Israel med USA:s samförståndsavtal med Iran.

Trump startade kriget på grund av hårda påtryckningar från Israel och Israellobbyn. Men det stod redan efter ett par veckors bombande klart att det inte gick att vinna kriget utan att eskalera till marktrupper och därmed starta ett storkrig med potentiellt mycket omfattande förluster och i övrigt oöverskådligt katastrofala konsekvenser.

Där gick Trumps röda linje – han vägrade gå med på att offra så många amerikaner för Israels skull. Men israelerna har bara fortsatt pressa honom att inleda en markinvasion.

JD Vance sade i sitt anförande att han inte hade hört några sådana kommentarer från premiärminister Benjamin Netanyahu personligen. Däremot gick han hårt åt ministrar i den israeliska regeringen som har angripit både avtalet och Trump personligen.

– Donald J. Trump är den enda statschefen i hela världen som just nu är positivt inställd till Israel, sade Vance.

Han fortsatte:

– Om jag satt i Israels regering skulle jag kanske inte angripa den enda mäktiga allierade som jag har kvar i hela världen.

"Ni kan inte döda er ur alla problem"

Vance lyfte även fram det mycket omfattande och villkorslösa amerikanska stödet till Israel. Bland annat ger USA landet omkring 4 miljarder dollar i militärt bistånd varje år – som ett resultat av att nästan alla politiker i kongressen tar emot pengar Israellobbyn. Amerikanska politiker startar också med jämna mellanrum krig för Israels skull.

Vicepresidenten påminde också om att de flesta av de vapen som använts för att skydda Israel under kriget har byggts av amerikaner och betalats med amerikanska skattemedel.

– Under de senaste tre månaderna har två tredjedelar av de försvarsvapen som har skyddat ert hemland byggs av amerikanska händer, sade han och fortsatte:

– Problemet för Israel är inte Donald J. Trump, och alla i Israel som tror att deras största problem är USA:s president måste vakna upp och inse vilket läge landet befinner sig i.

Avtalet med Iran har väckt rasande kritik i Israel. Israeliska företrädare att uppgörelsen inte hanterar deras oro över Irans kärnprogram och ballistiska robotprogram. Kritikerna menar också att avtalet binder upp Israels krigande i Libanon.

Trump har samtidigt själv markerat offentligt mot israelernas slakt på civila i Libanon.

– Israel har krigat mot Libanon alldeles för länge och alldeles för många människor dödas. Man behöver inte slå ut ett flerfamiljshus varje gång man letar efter någon. Det finns många människor i de där flerfamiljshusen och de tillhör inte alla Hizbollah, sade Trump under sin presskonferens på G7-mötet i tisdags.

"Ni kan inte döda er ur alla problem"

Vance hänvisade på torsdagen till att gulfstater samtidigt har välkomnat avtalet.

– De säger att detta är något mycket omvälvande för regionen, eftersom vi och regionen i stort vinner hur det än går.

I en intervju med New York Times, som publicerades tidigare på torsdagen, kallade Vance Israels reaktion för märklig.

– Jag tycker att hela den här paniken i Israel är lite märklig, eftersom jag tror att den kommer ur en misstro, och jag tror att USA har förtjänat förtroendet från den delen av världen.

Han nämnde särskilt de israeliska ministrarna Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich.

– Jag antar att mitt svar till dem skulle vara: Vad är ert exakta förslag? Ni är ett land med 9 miljoner invånare. Ni kan inte bara döda er ur varje enskilt nationellt säkerhetsproblem ni har.