Vänsterjournalist fast: Vandaliserade synagogor och satte eld på moské

Den 30 april krossade någon fönster på en judisk synagoga i Portland i Oregon.

Den 2 maj klottrades budskap som "Die Juden" på en annan i synagoga i samma stad.

Följande dag, den 3 maj, satte någon eld på en Portland-moské.

Den 4 maj utsattes den andra synagogan för ett nytt attentat. Denna gång kastades en stor sten in genom fönstret till synagogans bibliotek.

Vänsterjournalisten Michael Bivins, 34, har nu gripits misstänkt för alla dessa attacker, skriver The Post Millennial.

Bivins har gjort sig känd för att ha bevakat den så kallade althögern i Portland – en stad som fungerar som en knutpunkt för extremvänstern i USA, med nästan ständiga kravaller och ockupationer.

Journalisten Andy Ngo, som var först med att rapportera om gripandet, uppger att Michael Bivins senast år 2020 kontaktade honom och ville att han skulle ta ned bilder på gripna AFA-medlemmar som Ngo lagt upp på Twitter.

Flera vänsterjournalister som tidigare samarbetat med Michael Bivins tar nu avstånd från honom, skriver The Post Millennial.

Mike Bivins, a Portland journalist who reported extensively on right-wing protests and the “alt- right” for liberal papers, has been arrested over attacks on synagogues & a mosque. “Die Juden” was written on one synagogue. https://t.co/AQhPaXhSUb

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 8, 2022