Växande krav på att Tyskland tar hem sitt guld från USA

I dag förvarar Tyskland omkring 1.236 ton guld hos den amerikanska centralbanken Fed i New York – motsvarande tillgångar värda runt 1.800 miljarder kronor.

Den tidigare Bundesbank-ekonomen Emanuel Mönch konstaterar att det är förknippat med risker att ha så stora reserver placerade i USA.

– Det framstår just nu som riskabelt att lagra så mycket guld i USA, säger han till Handelsblatt och hänvisar till behovet av större strategisk självständighet gentemot Washington.

Även politiker har lyft frågan. De gröna i förbundsdagen pekar på att guldreserven är en central stabilitets- och förtroendefaktor för landet och varnar för att den kan bli ett verktyg i geopolitiska maktspel. Enligt partiets finanspolitiska talesperson Katharina Beck skulle risken minska om det tyska guldet i stället förvarades i Tyskland.

Kritiken kommer också från intresseorganisationer. Europeiska skattebetalarförbundet anser att USA:s nuvarande ledning är svår att förutse och varnar för att Tyskland i ett spänt läge kan få begränsad tillgång till sitt guld.

– Trump är inte kalkylerbar. Därför är vårt guld i Feds valv inte längre säkert, säger förbundets ordförande Michael Jäger till Rheinische Post.

Bundesbankens ledning avvisar dock kraven. Centralbankschefen Joachim Nagel har upprepade gånger bedyrat att det inte finns någon anledning till oro och att samarbetet med Fed fungerar väl. Han lovar också att guldets äkthet och tillgänglighet regelbundet kontrolleras.

Motstånd mot en flytt finns även inom regeringskoalitionen. Företrädare för CDU och SPD varnar för att offentliga spekulationer om en reträtt kan skapa onödig oro på finansmarknaderna. Enligt SPD är de tyska reserverna redan väl diversifierade, och mer än hälften förvaras i Frankfurt.