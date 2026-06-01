Åtalet mot Tobias Hübinette

Lulle filmar när Tobias Hübinette lämnar rättssalen.

Här ställs Tobias Hübinette inför rätta

Publicerad 1 juni 2026 kl 12.49

Inrikes. Rättegången mot Tobias Hübinette inleddes under förra veckan. Expo-grundaren var dock inte intresserad av att svara på frågor från de många nyfikna som samlats utanför rättegångssalen.

Tobias Hübinette, idag känd som rasforskare vid Karlstads universitet, står åtalad för olaga hot och ofredande efter att ha skrivit hotfulla meddelanden till en kvinnlig vänsteraktivist och den man som hon skaffat barn med.

"Du tar ju för fan aldrig aldrig aldrig i mig din jävla hora!" och "Nu ska ni alla lida och gå under era jävlar", lyder ett par av de många formuleringarna som omfattas av åtalet.

När Hübinette dök upp i tingsrätten på onsdagen fanns flera medborgarjournalister från högerkanten på plats utanför. Bland andra "Lulle", som filmade Expogrundaren, och Christian Peterson som ställde frågor till honom när han lämnade rättssalen.

Peterson ville veta varför Hübinette kallar sig feminist när han "attackerar kvinnor". Lulle undrade varför den 54-årige vänsterextremisten "hotar med att göra okynnesanmälningar till socialtjänsten".

Karlstads universitet meddelade i maj att Tobias Hübinette får lämna sin anställning efter åtalet. Universitetet köper ut Expo-grundaren med tolv månadslöner – 648.000 kronor.

