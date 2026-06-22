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"Att skriva en sådan grov kommentar när man bevisligen inte kan någonting om fotboll – det tycker jag är märkligt", säger Jesper Karlström om Strandhäll.

VM-truppens raseri mot Strandhäll: "Bedrövligt beteende"

Publicerad 22 juni 2026 kl 12.55

Inrikes. Annika Strandhäll tvingades radera sitt inlägg om Isak Hien efter Sveriges brakförlust mot Nederländerna. Nu går landslagsspelaren Jesper Karlström till hårt motangrepp mot S-toppen.
– Det är bedrövligt beteende, säger han till Fotbollskanalen.

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Det var efter lördagens 5–1-förlust som Isak Hien utsattes för hårda angrepp på sociala medier på grund av sin insats.

Men det var inte bara vanliga arga fotbollsentusiaster som gick till verbal attack mot mittbacken, som är blågults vicekapten. Även höga politiker i riksdagen hade synpunkter på hans insats.

På X skrev S-toppen Annika Strandhäll att Hien inte borde få spela i landslaget igen. Inlägget försvann senare, och i en skriftlig kommentar till Expressen förklarade politikern att hon inte "menade att bidra till någon negativ dialog".

Men i spelartruppen väcker utspelet ilska. Jesper Karlström, som har spelat med Hien i landslaget under flera år, säger att kritiken gick långt över gränsen.

– Jag vet inte om det var en politiker eller vem du nämnde, men jag tycker att det är bedrövligt beteende. Det är ingen vild gissning att hon inte kan någonting om fotboll, säger han till Fotbollskanalen.

Karlström vill inte att Hien ensam ska göras ansvarig för kollapsen mot Nederländerna. Han beskriver lagkamraten som en försvarare på hög nivå och pekar på att mål sällan kommer efter ett enda misstag.

Enligt Jesper Karlström får spelare räkna med hårda ord på nätet, särskilt efter en tung förlust. Men han anser att en offentlig person ändå borde tänka lite längre än vad Strandhäll gör.

– Att skriva en sådan grov kommentar när man bevisligen inte kan någonting om fotboll – det tycker jag är märkligt, säger han.

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