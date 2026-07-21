Strandhäll lämnar riksdagen – påstår att S tvingade henne nätkriga

Annika Strandhäll har ett av de största X-kontona inom Socialdemokraterna och har fått kritik för sitt hårda tonläge mot meningsmotståndare.

Men enligt politikern själv har denna aktivitet inte enbart skett på hennes eget initiativ.

– Det är viktigt att förstå att jag har varit utsedd av partiledningen att ta de här diskussionerna i sociala medier, säger hon till Dagens Nyheter.

Strandhäll hävdar att upplägget började i samband med valet 2018, då en grupp fick ett tydligt uppdrag från partiledningen att "ta debatten" i sociala medier. Hon uppger samtidigt att hennes egen roll inte var känd av alla inom partiet.

– Jag har varit väldigt tydligt utpekad. Även om det internt inte har varit klart för alla att det har varit så.

Strandhäll uppger att det påstådda uppdraget också har haft ett personligt pris.

– Men det har också kostat mig när partiet inte självklart haft min rygg när det blåst, säger hon till DN.

Trots att hon lämnar riksdagen fortsätter Strandhäll som ordförande för S-kvinnor, som anser att partiet har anpassat sin invandrings- och kriminalparti för mycket efter Tidöpartierna. Hon uppger också att hon tänker kampanja för Socialdemokraterna fram till valet.