Wallenbergs stjärndirektör: "Vi har för lite invandring"

– Jag tycker att vi har för lite invandring, säger Börje Ekholm i en intervju med Svenska Dagbladet.

Han fortsätter:

– Om det är något som länder som USA, och även Sverige, de facto behöver så är det arbetskraftsinvandring. Det är både en kompetensfråga och en kapacitetsfråga.

SvD beskriver Ekholm som "en av familjen Wallenbergs stjärndirektörer och en av de bäst betalda i svenskt näringsliv".

Ericsson-vd:n hävdar i intervjun att "mycket av Sveriges framgång kommit tack vare att vi haft en stor mängd invandring".

Fria Tider rapporterade så sent som i början av juni om att oligarken Jacob Wallenberg själv och Svenskt näringsliv ska samla riksdagspartierna för att förklara för dem vad som gäller: invandringen måste öka ytterligare.