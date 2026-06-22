© FT BILD/ARKIV, Pressbild Ericsson
 

Wallenbergs stjärndirektör: "Vi har för lite invandring"

Publicerad 22 juni 2026 kl 15.53

Inrikes. Sverige behöver fler invandrare från tredje världen, enligt Ericssons avgående vd Börje Ekholm. I själva verket har Sverige invandringen att tacka för sina framgångar, enligt den 63-årige Wallenberg-höjdaren.

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– Jag tycker att vi har för lite invandring, säger Börje Ekholm i en intervju med Svenska Dagbladet.

Han fortsätter:

– Om det är något som länder som USA, och även Sverige, de facto behöver så är det arbetskraftsinvandring. Det är både en kompetensfråga och en kapacitetsfråga.

SvD beskriver Ekholm som "en av familjen Wallenbergs stjärndirektörer och en av de bäst betalda i svenskt näringsliv".

Ericsson-vd:n hävdar i intervjun att "mycket av Sveriges framgång kommit tack vare att vi haft en stor mängd invandring".

Fria Tider rapporterade så sent som i början av juni om att oligarken Jacob Wallenberg själv och Svenskt näringsliv ska samla riksdagspartierna för att förklara för dem vad som gäller: invandringen måste öka ytterligare.

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