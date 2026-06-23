© Lane Hartwell, Larry Sanger
Larry Sanger, till höger.

Wikipedia portar sin egen grundare: "Jag är förbluffad"

Publicerad 23 juni 2026 kl 13.50

Utrikes. Wikipedias medgrundare Larry Sanger stoppades från att redigera uppslagsverket efter att ha startat ett projekt för att försöka balansera upp vänstervridningen. Han uppger sig vara "förbluffad" över beslutet.

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Larry Sanger lanserade Wikipedia tillsammans med Jimmy Wales 2001. Han myntade namnet Wikipedia och tog även fram flera av sajtens grundläggande regler och riktlinjer.

Förra månaden startade han Wikipediaprojektet Intellectual Diversity, WID. Syftet var enligt Sanger att återknyta till Wikipedias ursprungliga löfte om neutralitet och intellektuell mångfald.

Kort därefter blockerades han på obestämd tid från att redigera sidor på plattformen.

– Jag är förbluffad, säger Sanger till New York Post.

Enligt tidningen fattades beslutet av frivilliga Wikipedia-redaktörer. Sanger liknar dagens Wikipedia-miljö vid en "mobb" där redaktörer styrs mer av varandra än av fasta principer.

– De försöker ständigt känna av vad andra människor tycker, och det är så de här människorna i slutändan kan påverka varandra, säger han.

Sanger konstaterar att makten på Wikipedia i praktiken ligger hos en liten grupp administratörer, varav många är anonyma. Han har tidigare kallat denna grupp för "Power 62".

Han kritiserar också hur avstängningar hanteras.

– Det finns ingen rättssäker process, säger Larry Sanger.

Enligt New York Post motiverades blockeringen med att Sangers projekt sågs som otillbörlig mobilisering av andra redaktörer för att påverka en diskussion. Sanger avfärdar anklagelsen.

– De människor som hittade fel med det pekade på att jag rekryterade till ett projekt som enligt deras mening är kopplat till den radikala högern, vilket är fullständigt absurt, säger han.

Sanger har under senare år återkommande kritiserat Wikipedia för politisk slagsida. New York Post skriver bland annat att konservativa medier ofta klassas som mindre tillförlitliga än stora etablerade medier i Wikipedias interna källsystem.

Efter att Sanger berättat på X att han blockerats återställdes hans möjlighet att redigera. Men han tror inte att striden är över – även om han noterar att han fått stöd från Jimmy Wales.

– Det är så intressant att Jimmy har gått ut och försvarat mig. Men jag har en känsla av att han kommer att misslyckas totalt och att jag kommer att bli permanent avstängd. Jag tror inte att det i slutändan kommer att göra någon skillnad, säger Sanger.

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