Wilders: Folkutbytet är en nazistisk konspirationsteori

I Sverige har Sverigedemokraterna nyligen officiellt börjat använda sig av ordet "folkutbyte" för att beskriva de demografiska förändringarna i massinvandringens spår.

Men i Nederländerna är läget ett annat – där fördömer Geert Wilders och hans liberala antimuslimska parti PVV nu begreppet.

PVV-politikern Marjolein Faber har nyligen nominerats till ny migrationsminister i Nederländerna. I samband med det uppmärksammades att hon år 2020 använde sig av begreppet folkutbyte i en debatt i senaten. Bland annat klagade hon då på att folkutbytet leder till "antisemitism".

Nu delar Geert Wilders gillande en video på X som visar hur Marjolein Faber gör tydlig avbön. Hon ber om ursäkt för att hon pratat om folkutbytet som hon beskriver som en "farlig konspirationsteori" med kopplingar till "nazism".

Den nederländska högerprofilen Eva Vlaardingerbroek höll i våras ett mycket uppmärksammat tal om folkutbytet. Hon är inte imponerad av PVV:s arbete.

"Jag ångrar verkligen att jag någonsin röstat på er", skriver hon på X.

Unbelievable.



Geert Wilders’ PVV is now officially distancing itself from the term “Great Replacement Theory” saying it’s a “dangerous and unwanted conspiracy with connotations to Nazi ideology”.



Bunch of cowardice sell-outs.



I sincerely regret ever having voted for you. https://t.co/v3R44ClqMI pic.twitter.com/vZFVMwrEGP

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) June 24, 2024