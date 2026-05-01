© X, FT BILD/ARKIV
 

X-storm när Åkesson förklarar att vem som helst kan vara svensk

Publicerad 4 maj 2026 kl 12.29

Inrikes. Svenskheten är "öppen" och vem som helst kan bli svensk bara man har rätt "värderingar", löd budskapet i Jimmie Åkesson vårtal. På sociala medier är reaktionerna kraftiga.
"Nej. Svenskar är vita", lyder en av ett mycket stort antal kritiska kommentarer.

Dela artikeln

Sverigedemokraterna har på X lagt upp ett videoklipp där Åkesson pratar om svenskar och svenskhet under sitt vårtal på Långholmen i Stockholm i helgen.

Svenskheten "sitter inte i hudfärgen eller i någon annan kroppsdel", konstaterar SD-ledaren och fortsätter:

– Svenskheten är vår identitet. Svenskheten är vårt ursprung, ja. Svenskheten är vår historia. Men svenskheten är också våra normer och våra värderingar. Svenskheten är vårt språk, våra seder och bruk. Svenskheten är vår kultur, vårt sätt att leva. Svenskheten är vårt sätt att förhålla oss till varandra. Vårt sätt att förhålla oss till vårt land. Förhålla oss till vår natur. Förhålla oss till marken som vi trampar. Svenskheten är öppen och välkomnande för den som vill, som anstränger sig och som visar respekt. Och det borde inte vara så svårt att förstå, Sverigevänner.

Formuleringarna har lett till ett mycket stort antal negativa kommentarer från andra användare. Många noterar att svensk är något man föds till, inte något man blir.

"Helt fel. Att vara svensk är ett biologiskt faktum. Att vara svensk är en identitet som går djupare än att 'anstränga sig och visa respekt'", skriver den nationalistiska influeraren The Golden One i en kommentar till SD:s inlägg som fått över 1.000 gilla-markeringar.

"Nej. Svenskar är vita", skriver högeraktivisten Tor-Björn Richthoff Änglasjö.

Andra går längre i sin kritik.

"Jag vaknade upp i morse och bestämde mig för att vara kongoles. Ooga booga jag är neger", skriver användaren Monke.

"Norbo" går till angrepp mot SD på följande vis:

"Ni är som vilket annat bögliberalt parti som helst, och har blivit totalt irrelevanta för svenskar."

Johan Galt skriver:

"Att simpa för Israel har inget med Sverige att göra. Hur fan någon kan rösta på er övergår min förstånd! Jävla landsförrädare!"

Toppföreträdare för SD har vid upprepade tillfällen det senare året fastslagit att man är svensk om man är svensk medborgare.

– Är man svensk medborgare så är man svensk, sade Jimmie Åkesson själv i en riksdagsdebatt i höstas.

Linjen bekräftades tidigare i år av riksdagsledamoten Nima Gholam Ali Pour (SD), som själv är exiliranier.

– Vi kan inte dubba någon till svensk, det gör inte politiker. Lawen Redar avgör själv sin nationella identitet, sade Nima Gholam Ali Pour till SVT.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 389202969

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 389202970

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Regeringen "avskaffar" gratis tandvård för illegala invandrare – ersätts med bidrag

De illegala ska inte längre betala 50 kr för all tandvård. De ska få bidrag från socialnämnden i stället.0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.