X-storm när Åkesson förklarar att vem som helst kan vara svensk

Sverigedemokraterna har på X lagt upp ett videoklipp där Åkesson pratar om svenskar och svenskhet under sitt vårtal på Långholmen i Stockholm i helgen.

Svenskheten "sitter inte i hudfärgen eller i någon annan kroppsdel", konstaterar SD-ledaren och fortsätter:

– Svenskheten är vår identitet. Svenskheten är vårt ursprung, ja. Svenskheten är vår historia. Men svenskheten är också våra normer och våra värderingar. Svenskheten är vårt språk, våra seder och bruk. Svenskheten är vår kultur, vårt sätt att leva. Svenskheten är vårt sätt att förhålla oss till varandra. Vårt sätt att förhålla oss till vårt land. Förhålla oss till vår natur. Förhålla oss till marken som vi trampar. Svenskheten är öppen och välkomnande för den som vill, som anstränger sig och som visar respekt. Och det borde inte vara så svårt att förstå, Sverigevänner.

Formuleringarna har lett till ett mycket stort antal negativa kommentarer från andra användare. Många noterar att svensk är något man föds till, inte något man blir.

"Helt fel. Att vara svensk är ett biologiskt faktum. Att vara svensk är en identitet som går djupare än att 'anstränga sig och visa respekt'", skriver den nationalistiska influeraren The Golden One i en kommentar till SD:s inlägg som fått över 1.000 gilla-markeringar.

"Nej. Svenskar är vita", skriver högeraktivisten Tor-Björn Richthoff Änglasjö.

Andra går längre i sin kritik.

"Jag vaknade upp i morse och bestämde mig för att vara kongoles. Ooga booga jag är neger", skriver användaren Monke.

"Norbo" går till angrepp mot SD på följande vis:

"Ni är som vilket annat bögliberalt parti som helst, och har blivit totalt irrelevanta för svenskar."

Johan Galt skriver:

"Att simpa för Israel har inget med Sverige att göra. Hur fan någon kan rösta på er övergår min förstånd! Jävla landsförrädare!"

Toppföreträdare för SD har vid upprepade tillfällen det senare året fastslagit att man är svensk om man är svensk medborgare.

– Är man svensk medborgare så är man svensk, sade Jimmie Åkesson själv i en riksdagsdebatt i höstas.

Jimmy Åkesson säger att alla svenska

Medborgare är svenskar. Håller ni med? #svpol

Linjen bekräftades tidigare i år av riksdagsledamoten Nima Gholam Ali Pour (SD), som själv är exiliranier.

– Vi kan inte dubba någon till svensk, det gör inte politiker. Lawen Redar avgör själv sin nationella identitet, sade Nima Gholam Ali Pour till SVT.